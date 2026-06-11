福島県の磐越自動車で部活動で遠征中の高校生などが死傷した事故から1か月あまりがたちました。生徒たちの安全や今後の部活動の継続のために何が必要か。学校とバス会社の現状やアンケートで得た回答などから考えます。5月6日、福島県の磐越自動車道で新潟県の北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負いました。■文部科学省総合教育政