【駿河屋：「30MS オプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA]」】 6月11日 販売再開 価格：2,420円 駿河屋にて、プラモデル「30MS オプションパーツセット28(アクションウエアα)[カラーA]」が販売再開している。 今回駿河屋にて再入荷予定の本製品が販売再開しており、6月11日16時30分ごろの時点で予約可能であることが確認できた。