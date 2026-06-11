新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気アイドルグループ・日向坂46のアンダーグループ“ひなた坂46”によるライブイベント『日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE』を「ABEMA PPV」にて６月16日（火）・17日（水）の２日間にわたり、18時30分より生放送。本公演のチケットを６月11日（木）より販売開始した。 「ABEMA PPV」での生放送が決定した日向坂46『17th Single ひなた坂46 LIVE』は、17thシングル『Kind of l