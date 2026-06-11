7回4失点で7勝目ならず【MLB】パイレーツ 9ー8 ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、7回途中4失点と力投。7勝目の権利を持って降板したが、勝ち星はならなかった。チームは最大5点リードも逆転負けを喫した。投球中は右手マメを気にする仕草があった。スプリットを投げられないことを指摘されていたが、「