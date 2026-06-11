7月と8月のZOZOマリン開催試合で内野指定席へ招待ロッテは10日、2014年から13年連続で実施している千葉県内在学の小学生、中学生、高校生を対象とした無料観戦招待及びキャリア教育体験事業「ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト2026」の事業開始に向けた招待券の寄贈式を千葉県庁で行った。7月、8月にZOZOマリンスタジアムで開催される計15試合で県内在学の小学生1人とその保護者1人のペア20,000組（40,000人）、7月