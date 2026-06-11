YouTubeチャンネル「アパートメントラボ - Apartment Labo.」が、「ここに賃貸！？一人暮らしに良い駅に直結したワンルーム【RJR南福岡】」と題した動画を公開した。動画では、JR南福岡駅に直結した利便性の高い賃貸物件を紹介。生活に必要な施設が揃い、快適な一人暮らしを実現する魅力的な住環境を解説している。 「博多駅」から快速で約7分という好立地にある南福岡駅。物件はこの駅と合体しており、1階には24時