きょう午後、山形県山形市の道路で無免許で車を運転をしたとして、２４歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、天童市寺津に住む解体業の男（２４）です。 警察によりますと、きょう午後２時１１分ごろ、男は運転免許がないにも関わらず、山形市平清水二丁目の道路で軽貨物車を運転していたということです。 パトロール中の警察官が交通違反を取り締まろうと男の車を停めたところ、