YouTubeチャンネル「江戸ざんまい」が、「【人口100万人の独身都市】江戸の胃袋を支えた"出前蕎麦"のすごい仕組み」と題した動画を公開した。約200年前、人口100万人を擁する世界最大級の過密都市・江戸において、現代顔負けのフードデリバリー網がいかにして構築されたのか、その核心に迫っている。 動画ではまず、当時の江戸が極端に独身男性の多い街であった背景を解説。参勤交代による武士の単身赴任や、地方か