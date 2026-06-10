実業団バドミントン「JR東日本盛岡」の選手が東京・立川市で面識のない20代の女性に複数回抱きつき、キスをしたとして逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、実業団バドミントン「JR東日本盛岡」の選手・藤沢亮容疑者（25）で、今年2月、立川市の路上で面識のない20代の女性に複数回抱きつき、キスをした疑いがもたれています。警視庁によりますと、藤沢容疑者は事件当日、バドミントンの国内最高峰リーグ、S/Jリ