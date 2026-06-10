「カバンの中に入れていたはずのものが見つからない…」なんて経験はありませんか？心当たりのある方におすすめなのが、帰宅したタイミングで「カバンの中身をすべて出す」習慣づけ。整理収納アドバイザーで防災士でもあるESSEベストフレンズ101メンバーの堀中里香さんが詳しく語ります。カバンの中身を入れっぱなしにして、大変なことに…！以前は、「カバンの中身はカバンの中が定位置でしょ！」と思っていました。でもあると