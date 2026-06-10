YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.8の様子 Vol.4 | Today’s Tokyo DisneySea on May 8, 2026 : Part 4 2」と題した動画を公開しました。動画では、2026年5月の東京ディズニーシーを巡りながら、25周年を祝う限定フラッグ探しや最新グルメ、夜のエンターテイメントまでパークの魅力がたっぷりと紹介されています。 ファンタジースプリングスでは