YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「シンガポールに向けて出発 | 初めてのディズニークルーズ Day 1 Vol.1」と題した動画を公開しました。動画では、アジア初となるディズニークルーズに乗船するため、成田空港からシンガポールへ向かう移動の様子や、到着後のチャンギ国際空港での散策をレポートしています。 早朝5時半に成田空港に到着し、LCC「Scoot（スクート）