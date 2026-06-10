スプリング・ジャパンは、旧制服を活用したアップサイクル品の機内販売第2弾を、6月10日から国内線全路線で販売する。販売する商品は、「ポーチ・ティシュカバーセット」と「ペンケース・お花クリップセット」で、いずれも価格は2,500円（税込）。数量限定で売り切れ次第終了。2025年10月に新制服を導入した際、着用されなくなった旧制服を廃棄せず社員自らが企画・デザイン・製作したアップサイクル品として、2024年12月に第1弾の