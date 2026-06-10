マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）最新作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』について、USエージェント／ジョン・ウォーカー役のワイアット・ラッセルが、ファンに向けてシンプルなメッセージを送っている。長年にわたる期待や考察はいったん脇に置き、まずは純粋に映画を楽しんでほしい、というものだ。 『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来