フェラーリ・ルーチェのデザインが話題にフェラーリ初のEV、ルーチェのエクステリアデザインが話題になっていますね。SNSの書き込みを見ると、ネガな意見のほうが多いような印象を受けます。【画像】そのエクステリアデザインが話題にフェラーリ初のEV『ルーチェ』全28枚僕はまだ実車を見たことありませんが、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨のしくみである、グッドデザイン賞の審査委員を10回以上務めていて、レイル