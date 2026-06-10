Googleは「AIで高速化するサイバー攻撃にAIで対抗する」として、Google Security Operationsに組み込むエージェント群を発表しました。企業のセキュリティ監視や調査を支援するGoogle Security Operationsが、Google AI Threat Defenseと連携し、脅威の検知や調査、封じ込めを自動化するとのことです。Detecting and containing AI-powered threats with Google Security Operations agents | Google Cloud Bloghttps://cloud.goog