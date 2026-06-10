6月９日午後、阿波市で倉庫１棟が全焼する火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは、阿波市吉野町西条の倉庫です。警察によりますと、6月9日午後3時50分ごろ、通行人から「倉庫が燃えている」と119番通報がありました。火は約40分後に消し止められましたが、トタン屋根の倉庫1棟が全焼しました。けが人はいませんでした。倉庫の所有者の女性が倉庫内に穴を掘って家庭ごみを燃やしていたところ、倉庫に燃え移っ