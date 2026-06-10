梅雨の時期に気分が落ち込んだり、何となく体が重く感じたりする人は多いのではないでしょうか。では、どのような食材を食べれば心身の安定につながるのでしょうか。自炊する気力がなくなりがちな梅雨におすすめの食材について、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】知らなかった」これが梅雨で沈みがちな「メンタル」救う“身近な食材”です！心を安定させる「幸せホルモン」を増やす食材Q.どんよりした天気が続