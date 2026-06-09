必要なものだけを厳選し、使いやすい台所に整えた事例をご紹介。夫婦2人暮らしで、禅の考え方を取り入れた生活の発信や、シンプル暮らしについての著書もあるminiさん（40代）のケースです。ここではminiさんが実践している、ムダや手間を手放し、心にも余裕が生まれたキッチンの工夫を教えてもらいます。「たす」から「引く」へ。禅の考えで心に余裕が生まれたものがあふれた台所から、必要なものだけを厳選した台所へ。miniさん