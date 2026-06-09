6月9日、山形県遊佐町の鳥海山で、滋賀県の70代の男性が心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。死亡したのは、滋賀県に住む無職の高雄潔さん（79）です。警察によりますと、高雄さんは8日午前5時半ごろ、秋田県の鉾立登山口から鳥海山に登山に入りました。午前10時15分ごろになって家族から「連絡が取れない」との通報があったことから警察などが捜索していました。そして、9日午前7時50分ごろ、