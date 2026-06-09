YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が、「【東急がやらかした結果】千葉の駅前一等地なのに地価９割下落…ゴーストタウン化した新市街がヤバすぎました【ゆっくり解説】」を公開した。動画では、バブル期に開発された千葉県千葉市緑区のニュータウン「あすみが丘」を取り上げ、かつての理想の街が直面する商業施設の衰退や高齢化といった現実を解説している。 動画は、JR土気駅の目の前に位置する商業施設