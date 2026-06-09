YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【要注意】その人…テイカーじゃない？ずるい人に狙われている6つのサインと対処法」を公開した。カウンセラーで作家のRyota氏が、他人から奪うことばかりを考える「ずるい人（テイカー）」に狙われているサインとその対処法について解説している。 Ryota氏は、ずるい人に狙われている6つのサインを紹介。まず1つ目に「お願いばかりされている」点を挙げ、良好