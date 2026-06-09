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【「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」Switch2・ダウンロード版】 7月23日 発売予定 価格：6,688円 【「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」Switch2・パッケージ版】 8月27日 発売予定 価格：7,480円 スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2用RPG「FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster」を7月23日より順次発売する。ダウン