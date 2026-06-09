家事を見直して暮らしをラクにしてみませんか。「10年前は家事が負担になっていて、できていないことに落ち込む日もありました」というのは、整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101メンバーのKEACONさん。この10年でやめてラクになったことについて語ります。1：外干しをやめたら、洗濯の負担が激減10年前は子どもたちもまだ小さく、住んでいたのは賃貸のマンション。当時を振り返ると、家事のいちばんのストレスは毎日の洗