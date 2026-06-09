これからが旬のキュウリ。暑い日には、さっぱりとしたものを食べたいですよね。今回は、農家の娘として旬野菜のレシピを発信しているセリナさんに、「キュウリのもずく酢あえ」レシピを教えてもらいました。味つけはもずく酢だけ。キュウリのさっぱり副菜暑くなってくると、食欲が落ち気味になりませんか？そんなときにおすすめなのが、混ぜるだけでつくれる「キュウリのもずく酢あえ」。【写真】塩を振ってもみ込む味つけはもず