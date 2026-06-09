水谷は4月19日に左尺骨遠位端骨折で抹消9日のプロ野球公示で、ソフトバンクは中村晃内野手を抹消した。今季は23試合で打率.129と不振だった。プロ19年目の中村は代打を中心に23試合、33打席に立っているものの、4安打の打率.123、0本塁打2打点にとどまった。得点圏では打率.077だった。代わって川瀬晃内野手が昇格した。日本ハムは水谷瞬外野手を登録した。今季は主にリードオフを務めていたが、4月19日の西武戦（エスコンフ