思春期の子育てアドバイザーである道山ケイが、「【危険】時間管理できない子に親がやりがちなNG対応」と題した動画を公開した。動画では、時間管理が苦手な子どもに対して親がどのようにサポートすべきか、具体的な練習方法と親の心構えについて解説している。 冒頭では、視聴者から寄せられた「小学4年生の娘が時間管理できず、スマホなどに夢中になり予定に間に合わない」という相談を紹介。道山はこれに対し、