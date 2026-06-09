クジで会長を決めたら、とんでもないことに!!【漫画】本編を読む→あみだくじで暴走会長が爆誕！自治会のなかにある子ども会。子どものためにあるとはいえ親の負担は大きい。自身の体験を赤裸々に描いた新庄アキラ(@shinjo_akira)さんの漫画『子ども会の役員が再び回ってきた話』が反響を呼んでいる。あらすじとともに、作者へのインタビューを紹介する。■気まずい沈黙と暴走する会長『子ども会の役員が再び回ってきた話』11『子