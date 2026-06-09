「子ども会の役員がまた回ってきた…！」3時間沈黙の役員決め→くじ引きで爆誕した暴走会長の「月1企画」に母絶望【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→あみだくじで暴走会長が爆誕！
自治会のなかにある子ども会。子どものためにあるとはいえ親の負担は大きい。自身の体験を赤裸々に描いた新庄アキラ(@shinjo_akira)さんの漫画『子ども会の役員が再び回ってきた話』が反響を呼んでいる。あらすじとともに、作者へのインタビューを紹介する。
■気まずい沈黙と暴走する会長
「兄弟のうち一度役員をやればもうやらなくていい」という条件で入会したものの、少子化などでまさかの役員2周目を迎えることになった新庄さん。役員決めの日、唯一の未経験者が「来年度は学校のPTA役員をやるので、できません」と爆弾発言をする。PTA役員は子ども会役員を免除される規定があり、残された4名は絶句する。誰も「自分がやる」と言わず気まずい沈黙が流れるまま3時間が経過した。結局あみだくじにより、破天荒キャラの松子さんが会長に決定。新庄さんは会計を担当することになる。
簡単に1年をやり過ごしたい新庄さんの思いとは裏腹に、松子会長は「内容盛りだくさんで、子ども会を盛り上げていく!!」とやる気満々だった。月に1回の企画開催が決定し、予想を大きく上回る負担がのしかかるドタバタの1年が始まった。松子さんは実在の人物をモデルにしており、暴走しながらもどこか憎めないキャラクターになるよう工夫したという。
■いらない派の葛藤と見出した価値
本作について新庄さんは、少子化や「抜けたいけど抜けられない」葛藤、人間関係など、大変だったことをあえて笑いに変えておもしろおかしく描くことにこだわったと語る。
毎月の企画はいろいろな母親がいるため意見がまとまらず大変だったが、子どもたちが楽しむ姿を見てすべてが報われたように感じたという。また、普段関わらない地域の人と話す機会を持てたのはよかったと振り返る。
一方で、自身は「子ども会はいらない派」だとも明かす。耳に入るのは親同士のトラブルばかりで、負担を減らしてもなお母親への負担は大きすぎたからだ。「自分たちの代で変えるのは避けたい」という空気により、30年前と運営方法が変わっていないことが原因の1つだと指摘する。それでも地域の人との関わりやつながりには価値があると感じており、もっと気軽な形に変えていけるのなら子ども会という存在も「アリ」なのかなと思っていると語ってくれた。
そんな新庄さんは、電子書籍『家を建てたら自治会がヤバすぎた』など、日常のトラブルを笑いに変える漫画を多数発表している。
画像提供：新庄アキラ(＠shinjo_akira)
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