楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、ヴィッセル神戸が明治安田J1百年構想リーグでの優勝を記念したキャンペーンを、6月6日午後8時から9日午後7時59分まで実施する。すべての宿泊施設のオンラインカード決済限定で、楽天ポイントを2倍付与する。大人2名以上かつ1予約7,500円（税込）以上の予約が対象で、予約前のエントリーが必須。日帰りやデイユース、オンラインカード決済未対応施設、予約後に支払い方法を事前