YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が「【充実】ファンタジースプリングスホテルのファンタジーシャトーに朝食付き1泊」と題した動画を公開しました。動画では、Bobby Maihama氏が東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルの「ファンタジーシャトー」に宿泊し、こだわりの客室やレストランでの豪華な食事を満喫する様子をレビューしています。 チェックイン