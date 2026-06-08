ブラック企業&妻子持ちと付き合うこはるに「早くやめな！」と怒る友達【漫画】「ダメ男」に溺れる…本編をイッキ読みモニターを1日何時間も見続け、100時間を超える残業を強いられている。しかし、この就職難に1年経たずして退職するのはどうなのか。漠然とした未来しか見えず、何とかしなければと思ってはいるが、心身ともにズタボロで行動に移せないでいる。そんな働く女性を描いたヤチナツ(@11yc4)さんの『20時過ぎの報告会