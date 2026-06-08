YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が「【圧倒的だ！】VITUREの新モデルは圧倒的な明るさと画質！「VITURE Beast XRグラス」をレビューします。画質重視ならこれでしょ。」を公開した。動画では、IT・ビジネス書作家の戸田覚が、新モデルのXRグラス「VITURE Beast XRグラス」のデザインや機能性、実際の使用感まで詳細にレビューしており、画質を重視するユーザーに向けた同製品の魅