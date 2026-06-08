お口と姿勢の専門家、まい先生が「【離乳食】食事中の口ポカン、発達のサインかもしれません」を公開した。動画では、離乳食を食べている際に子どもの口が開いてしまう「口ポカン」の原因と対策について、前歯を使った「かじり取り」の重要性を解説している。 まい先生はまず、視聴者から寄せられた「歯が6～7本しか生えていないため柔らかい離乳食にしているが、口が開いているのが気になる」という相談を紹介。食事中の