日本一を決めるにふさわしい大熱戦でした！本日はお出掛けの記録です。ラグビーリーグワンの優勝・日本一を決めるプレーオフ決勝に行ってまいりました。途中を大体すっ飛ばして最後だけ見ようというのもムシのいい話ですが、ラグビーはそんな気まぐれ者にも優しい社会人集団です。「どっちも頑張れ」精神で意気揚々とまいりましょう。向かいましたは日本スポーツの聖地・国立競技場。開場時刻より前についたというのに会場周辺はす