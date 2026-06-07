お笑いトリオ・パンサーの向井慧が、1日に放送されたTBSラジオ『パンサー向井の#ふらっと』(毎週月〜木曜 8:30〜11:00)で、嵐への思いを語った。パンサーの向井慧○櫻井翔のあいさつは「巨人軍は永久に不滅です」級自宅で『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』東京ドーム公演の配信を見て、「共演したときに、本当にこの方たちすごいなっていう感じだった」と改めて実感した向井。コロナ禍で出演したフジテレビ系バラエティ