「四輪バイクへ最も近い仕様」トライアンフのオーナーズクラブが主催した、1980年のサーキット・イベントへ、NWK 988Wのナンバーで登録されたトライアンフTR8は先行的に登場。工場で試作された量産仕様の1台も、別のスタッフによって持ち込まれた。【画像】イングリッシュ・コルベットの異名V8エンジンのTR8スポーティなトライアンフたち全146枚同社で英国仕様のTR8の開発を率いたギャリー・オーウェン氏は、こう述べている