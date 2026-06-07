フットサルFリーグのバサジィ大分は7日ホーム開幕戦を迎え、先制したものの逆転を許しシーズン初勝利を挙げられませんでした。 今シーズン初戦はアウェイで敗れたバサジィ大分。7日のホーム開幕戦は昨シーズンリーグ2位の強豪、しながわシティと対戦しました。バサジィは試合開始まもない前半2分、伊集が繋いだボールを新加入の水谷がゴール右隅に落ち着いて決め、先制し