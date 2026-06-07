3年前の新人王候補アウトマン、ツインズからDFA元ドジャースの“イケメン外野手”を襲った悲報に、日本のファンからも「まじか」「厳しいよね」と驚きのコメントが相次いでいる。米大リーグのツインズは6日（日本時間7日）、ジェームズ・アウトマン外野手を事実上の戦力外（DFA）とし、ロイス・ルイス内野手を3Aのセントポールから昇格させた。29歳のアウトマンは2022年にドジャースでメジャーデビュー。2023年には152試合に