本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。初回に内野安打＆11号2ランを放った。打球を見送るしかなかった盟友マイク・トラウト外野手の表情に、ファンは心を痛めている。初回に迎えた大谷の第2打席。2番手左腕のスーターから、真ん中付近へのシンカーを逆らわずセンター返し。左中間スタンドに飛び込む本塁打とした。打球速度110.4マイル（