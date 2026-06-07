日本旅行は、「夏旅2026 サマーセール」を6月4日から9月28日まで開催する。第1弾として国内旅行・海外旅行向けの割引クーポンの配布を開始した。国内は最大1万円割引、海外は最大4万円を割り引く。配布期間は9月28日午後2時59分まで。出発期間は国内が6月5日から9月29日まで、海外が6月11日から2027年1月10日まで。同時開催で、tabiwaトラベル・WESTER会員限定の1,000円割引クーポンも提供しているほか、WESTERポイントを最大5倍付