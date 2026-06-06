恋の悩みを語り合った女友達が、ついに結婚！たとえその結婚が複雑な事情を抱えたものであっても、言葉を尽くして祝福の気持ちを伝えたいものです。そこで今回は、10代から20代の独身女性310名に聞いたアンケートを参考に「『ワケあり婚』をする友人に掛けてあげたいお祝いの言葉」をご紹介します。【１】「自分たちの愛を貫き通すなんてステキ！」とふたりの絆を讃える「人からなにを言われても、彼女たちは絶対別れなかった。『