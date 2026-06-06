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サンアントニオ・スパーズ vs ニューヨーク・ニックス 日付：2026年6月6日（土） 開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio） 最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 104 - 105 ニューヨーク・ニックス NBAのサンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックスがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォータ