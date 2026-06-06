ミンチェタ要塞からアドリア海を望む、ドゥブロヴニクの景色。「海の見える街」であるドゥブロヴニクは、「アドリア海の真珠」の異名をもつ。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第179話アドリア海を渡り、「海の見える街」ドゥブロヴニクへ。絶景の城塞都市を歩き、世界中から集う研究者たちとの再会を楽しむ。【写真】ボートでドゥブロヴニクに向かう＊＊＊【「アドリア海の真珠」へ】学会初日。開会は夕方とい