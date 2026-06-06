標的を個人から法人へと広げた詐欺犯社長の名をかたり送信された社員へのメールで火ぶたを切り、極秘任務のように装い送金を指示して金をせしめる。そんな詐欺が、企業を次々と襲っている。そこには特殊詐欺への警戒心の高まりに伴い、詐欺犯が個人から法人へと標的を広げた背景がある。最新技術の力で進化を続ける詐欺の全貌に追った。【画像】社長をかたった詐欺の手口ほか＊＊＊【4人に1人の会社員にメールが】「社長からの