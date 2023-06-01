全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[ヤクブ メンシク] 1 - 3 [アレキサンダー ズベレフ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第13日がフランス パリで行われ、男子シングルス準決勝で、第26シードのヤクブ メンシクと第2シードのアレキサンダー ズベレフが対戦した。 第1セット