ピックルボールの国際大会＝ピックルボールジャパンオープンが5日から山口市で始まりました。国際大会の会場となったのは山口市の維新大晃アリーナ…開会式の後、国の内外のトップ選手らによるエキシビションマッチが行われました。ピックルボールはアメリカ発祥のニュースポーツで、パドルと呼ばれるラケットで穴の空いたプラスチック製のボールを打ちます。地元の小中学生も招