日本たばこ産業＝JTから分離子会社化した、バレーボール男子「広島サンダーズ」運営会社の代表が、知事を表敬訪問しました。県庁を訪れたのは「広島サンダーズ」の運営会社の代表ら5人です。会社は、来シーズンからの完全プロ化を目指す「SVリーグ」のクラブライセンスの条件を満たすため、JTが100％出資して設立。女子の「大阪マーヴェラス」も合わせたチーム運営を担います。