●あす6日(土)は午前を中心に落ち着いた空模様。湿気が多く一段と蒸し暑い●あさって7日(日)は大きめの傘の出番。熱帯低気圧の動向次第で大雨になるおそれも●9日(火)からは早くも「梅雨の中休み」に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今朝は中部や東部を中心に雨雲がしつこく残りましたが、梅雨前線が南西諸島付近まで南下し天気は緩やかに持ち直してきました。一方、台湾付近には熱帯低気圧による雲が大きくまとまりつつあります。週末