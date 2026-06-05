小泉進次郎防衛大臣は5月末にシンガポールで開催されたアジア安全保障会議（シャングリラ会合）で、日本を「新型軍国主義」と繰り返し批判する中国を念頭に反論した。海外メディアは日本に同調する参加国の声を取り上げ、中国に誤算があったと報じている――。2026年1月12日、米国訪問中に講演を行う小泉進次郎氏（写真＝防衛省ウェブサイト／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■「日本は新型軍国主義」と批判した中国中国外務省は5